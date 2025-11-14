Российские ученые сравнили генетический код с языком

Опубликовано 14 ноября 2025, 22:521 мин.
Российские ученые сравнили генетический код с языкомВ новом исследовании предложен семиотический подход к ДНК
В пресс-службе Российского научного фонда (РНФ) сообщили, что ученые представили новую интерпретацию генетического кода, рассматривая его как динамическую систему знаков. Согласно их концепции, элементы ДНК обретают смысл только в процессе биохимических преобразований, аналогично тому, как слова формируют значение в контексте предложения.
Исследование проводилось в Балтийском федеральном университете. Ученые проанализировали процессы репликации ДНК, транскрипции РНК и синтеза белка как последовательность семиотических операций. Особое внимание уделялось роли транспортных РНК в интерпретации тройки нуклеотидов.
Такой междисциплинарный подход объединяет методы биологии и семиотики. Исследователи полагают, что их работа позволит лучше понять механизмы эволюции и принципы передачи генетической информации в живых системах.