Российские ученые сравнили генетический код с языком

Исследование проводилось в Балтийском федеральном университете. Ученые проанализировали процессы репликации ДНК, транскрипции РНК и синтеза белка как последовательность семиотических операций. Особое внимание уделялось роли транспортных РНК в интерпретации тройки нуклеотидов.

Такой междисциплинарный подход объединяет методы биологии и семиотики. Исследователи полагают, что их работа позволит лучше понять механизмы эволюции и принципы передачи генетической информации в живых системах.