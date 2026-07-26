Российские ученые сравнили реакцию бактерий и млекопитающих на радиацию

По словам профессора кафедры биофизики Института фундаментальной биологии и биотехнологии вуза Надежды Кудряшевой, в работе сравнивали воздействие радиации на бактерии и клетки крови кроликов. При небольших дозах облучения у микроорганизмов повышалась биолюминесценция, а у животных возрастала активность фагоцитов, участвующих в защите организма. После достижения определенного уровня дозы начинались негативные эффекты: гибель бактерий и снижение активности иммунных клеток.

Она отметила, что при субклинических дозах у животных физиологические показатели, включая температуру тела, массу, дыхание и сердцебиение, оставались в норме, хотя изменения уже фиксировались на клеточном уровне. Результаты помогут изучать последствия разового радиоактивного загрязнения и длительного воздействия радиации.