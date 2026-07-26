В России
Опубликовано 26 июля 2026, 11:25
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Российские ученые сравнили реакцию бактерий и млекопитающих на радиацию

Исследование выявило ранние клеточные изменения
Ученые Сибирского федерального университета совместно с коллегами из Института биофизики Сибирского отделения Российской академии наук, Красноярского государственного медицинского университета, химического факультета Московского госуниверситета выяснили, что бактерии и млекопитающие имеют схожую клеточную реакцию на малые дозы радиации. Исследование может помочь оценивать последствия облучения до появления заметных признаков поражения, пишет ТАСС.
Российские ученые сравнили реакцию бактерий и млекопитающих на радиацию

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По словам профессора кафедры биофизики Института фундаментальной биологии и биотехнологии вуза Надежды Кудряшевой, в работе сравнивали воздействие радиации на бактерии и клетки крови кроликов. При небольших дозах облучения у микроорганизмов повышалась биолюминесценция, а у животных возрастала активность фагоцитов, участвующих в защите организма. После достижения определенного уровня дозы начинались негативные эффекты: гибель бактерий и снижение активности иммунных клеток.

Она отметила, что при субклинических дозах у животных физиологические показатели, включая температуру тела, массу, дыхание и сердцебиение, оставались в норме, хотя изменения уже фиксировались на клеточном уровне. Результаты помогут изучать последствия разового радиоактивного загрязнения и длительного воздействия радиации.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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