Российские ученые связали низкую мотивацию студентов с родительским контролем

Такие студенты чаще демонстрировали признаки демотивации и показывали более низкие академические результаты по сравнению с теми, кто не сталкивался с избыточным давлением в семье. Результаты опроса показали, что психологический климат в детстве может оказать заметное влияние на отношение к обучению во взрослом возрасте.

Особое внимание исследователи уделили различию между разумным контролем как способом организации детской деятельности и психологическим давлением, при котором родители используют чувство вины, страх наказания или манипуляции для достижения послушания. По мнению ученых, именно такие методы воспитания оказываются вредными для дальнейшей учебной мотивации.