Российские ученые связали низкую мотивацию студентов с родительским контролем

Опубликовано 14 июля 2025, 21:021 мин.
Российские ученые связали низкую мотивацию студентов с родительским контролемПроблема может уходить корнями в детство
Ученые из МГУ выявили связь между избыточным контролем родителей в детстве и сниженной мотивацией студентов к обучению в университете. Психологи провели опрос среди почти 300 студентов и установили, что те, кто вспоминал поведение родителей как чрезмерно контролирующее, в студенческие годы проявляли меньший интерес к учебе.
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Такие студенты чаще демонстрировали признаки демотивации и показывали более низкие академические результаты по сравнению с теми, кто не сталкивался с избыточным давлением в семье. Результаты опроса показали, что психологический климат в детстве может оказать заметное влияние на отношение к обучению во взрослом возрасте.
Особое внимание исследователи уделили различию между разумным контролем как способом организации детской деятельности и психологическим давлением, при котором родители используют чувство вины, страх наказания или манипуляции для достижения послушания. По мнению ученых, именно такие методы воспитания оказываются вредными для дальнейшей учебной мотивации.