Российские ученые удвоили прочность легкого алюминиевого сплава

Опубликовано 18 июня 2024, 15:01
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Российские ученые удвоили прочность легкого алюминиевого сплаваС применением марганца, циркония и меди
В пресс-службе НИТУ МИСИС сообщили, что ученые вуза разработали методику обработки алюминиевого сплава с добавлением марганца, циркония и меди, которая удваивает его прочность и термостойкость, а также снижает пористость в шесть раз. Этот инновационный материал идеально подходит для создания легких авиационных и автомобильных деталей.
Сплав, созданный российскими учеными, превосходит традиционные аналоги по своим механическим характеристикам благодаря нанозеренной и однородной структуре. В основе новой методики лежит измельчение компонентов сплава в специальной шаровой мельнице, после чего следует особое нагревание и сжатие. В результате получается материал, который устойчив к высоким температурам и механическим нагрузкам, отметили в пресс-службе.
Доцент кафедры металловедения цветных металлов НИТУ МИСИС Ольга Яковцева отметила, что новый сплав значительно лучше сопротивляется действию тепла, чем другие алюминиевые сплавы. Это делает его особенно перспективным для применения в авиационной и автомобильной промышленности.