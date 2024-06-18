Российские ученые удвоили прочность легкого алюминиевого сплава

Сплав, созданный российскими учеными, превосходит традиционные аналоги по своим механическим характеристикам благодаря нанозеренной и однородной структуре. В основе новой методики лежит измельчение компонентов сплава в специальной шаровой мельнице, после чего следует особое нагревание и сжатие. В результате получается материал, который устойчив к высоким температурам и механическим нагрузкам, отметили в пресс-службе.

Доцент кафедры металловедения цветных металлов НИТУ МИСИС Ольга Яковцева отметила, что новый сплав значительно лучше сопротивляется действию тепла, чем другие алюминиевые сплавы. Это делает его особенно перспективным для применения в авиационной и автомобильной промышленности.