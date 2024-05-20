Российские ученые улучшили алмазные инструменты

Исследователи модифицировали связующее вещество, используемое для создания покрытия алмазных инструментов, добавив к нему гидрид титана, наночастицы карбида вольфрама и другие компоненты. Это позволило значительно увеличить предсказуемость износа инструмента и повысить его скорость обработки различных материалов, отметили в пресс-службе.

Проведенные исследования показали, что новые покрытия ускоряют процесс обработки материалов на 50% и делают износ инструмента более предсказуемым. Это значительно повышает эффективность работы инструментов и снижает затраты на их замену.

Ученые отметили, что их разработка уже привлекла внимание крупного производителя режущих инструментов, что свидетельствует о ее высокой коммерческой значимости.