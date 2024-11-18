Российские ученые улучшили белок для защиты зрения с помощью ИИ

Белок AstaP из водорослей Coelastrella astaxanthina способен доставлять полезные для зрения молекулы каротиноидов, которые плохо растворяются в воде. Однако изначальная структура белка была недостаточно эффективна для этой задачи. Ученые, используя новые ИИ-алгоритмы, создали четыре версии AstaP, которые короче оригинала, но сохраняют его активность.

Разработанный алгоритм учитывает менее точные данные о структуре молекул, такие как результаты ядерного магнитного резонанса. Это стало возможным благодаря обходу ограничений существующих нейросетей, таких как ProteinMPNN и SolubleMPNN, которые показали недостаточную эффективность.

Оптимизированный AstaP может снижать вредное воздействие липофусцина — пигмента, накапливающегося в клетках и вызывающего возрастные заболевания сетчатки. Это открытие, по словам Николая Случанко из ФИЦ Биотехнологии РАН, может помочь пожилым людям сохранить зрение.