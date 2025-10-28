В России
Опубликовано 28 октября 2025, 16:14
1 мин.

Российские ученые улучшили цветопередачу камер с помощью нейросетей

Метод на 37% точнее существующих решений
В пресс-службе Самарского университета имени Королева сообщили, что ученеы вуза совместно с коллегами из Москвы, Германии и Канады создали нейросетевой метод, который значительно повышает точность цветопередачи цифровых камер. Разработка основана на применении нового типа нейронных сетей — сетей Колмогорова-Арнольда (KAN).
В отличие от традиционных многослойных перцептронов (MLP), KAN-сети способны более точно моделировать сложные нелинейные преобразования цвета. Это позволило добиться улучшения качества цветопередачи в среднем на 37,3% по сравнению с решениями, применяемыми ведущими мировыми производителями смартфонов и камер.

Новая технология, получившая название cmKAN, была представлена на международной конференции IEEE International Conference on Computer Vision в октябре 2025 года на Гавайях. В ходе тестов метод продемонстрировал устойчивые результаты при обработке изображений разных типов.

По словам разработчиков, подход может стать основой для дальнейшего развития систем компьютерного зрения и визуальных технологий, где требуется высокая точность цветового соответствия.