Российские ученые улучшили цветопередачу камер с помощью нейросетей

В отличие от традиционных многослойных перцептронов (MLP), KAN-сети способны более точно моделировать сложные нелинейные преобразования цвета. Это позволило добиться улучшения качества цветопередачи в среднем на 37,3% по сравнению с решениями, применяемыми ведущими мировыми производителями смартфонов и камер.

Новая технология, получившая название cmKAN, была представлена на международной конференции IEEE International Conference on Computer Vision в октябре 2025 года на Гавайях. В ходе тестов метод продемонстрировал устойчивые результаты при обработке изображений разных типов.

По словам разработчиков, подход может стать основой для дальнейшего развития систем компьютерного зрения и визуальных технологий, где требуется высокая точность цветового соответствия.