Российские ученые улучшили датировку древних древесных артефактов

Опубликовано 13 августа 2024, 14:03
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Российские ученые улучшили датировку древних древесных артефактовС помощью угля
Ученые Сибирской дендрохронологической лаборатории Сибирского федерального университета (СФУ) разработали новый метод подготовки древесного угля для датировки. Новый подход позволяет преодолеть традиционные ограничения и значительно расширяет возможности дендрохронологии.
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Метод, проверенный на практике, использует простой шлифовальный станок, бытовой пылесос и цифровой микроскоп. Образцы угля сначала сушат, затем шлифуют и удаляют пыль, после чего фотографируют для анализа. Этот способ более бережно обрабатывает образцы, снижая риск повреждений и снижая затраты, рассказал старший научный сотрудник Сибирской дендрохронологической лаборатории СФУ Валентин Баринов.
Разработанная методика позволила построить самую длинную древесно-кольцевую хронологию по углям в мире, охватывающую 377 лет. Сейчас ученые работают над расширением хронологии до наших дней, анализируя новые коллекции углей. Исследование поддержано грантами Российского научного фонда и Министерства науки и высшего образования РФ.