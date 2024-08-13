Российские ученые улучшили датировку древних древесных артефактов

Метод, проверенный на практике, использует простой шлифовальный станок, бытовой пылесос и цифровой микроскоп. Образцы угля сначала сушат, затем шлифуют и удаляют пыль, после чего фотографируют для анализа. Этот способ более бережно обрабатывает образцы, снижая риск повреждений и снижая затраты, рассказал старший научный сотрудник Сибирской дендрохронологической лаборатории СФУ Валентин Баринов.

Разработанная методика позволила построить самую длинную древесно-кольцевую хронологию по углям в мире, охватывающую 377 лет. Сейчас ученые работают над расширением хронологии до наших дней, анализируя новые коллекции углей. Исследование поддержано грантами Российского научного фонда и Министерства науки и высшего образования РФ.