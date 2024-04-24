Российские ученые улучшили диагностику рака с помощью нового алгоритма

Разработанный метод основан на том, что раковые клетки обычно имеют отличия в размерах и форме от здоровых клеток, а также имеют более редкое количество соседей. Новый алгоритм использует два разных подхода к определению границ клеток, что позволяет снизить погрешность в оценке числа соседей и более точно выявлять границы между клетками.

Эксперименты с использованием этого алгоритма на фотографиях клеток эпителия шейки матки показали значительное улучшение точности определения границ между клетками. Это означает, что новый подход может значительно повысить эффективность систем машинного зрения в диагностике рака, что в конечном итоге может спасти много жизней, отметили в пресс-службе.