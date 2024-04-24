Российские ученые улучшили диагностику рака с помощью нового алгоритма

Опубликовано 24 апреля 2024, 21:18
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Российские ученые улучшили диагностику рака с помощью нового алгоритмаОн повышает точность
В пресс-службе Российского научного фонда (РНФ) сообщили, что российские ученые совместно с французскими коллегами разработали алгоритм, который значительно улучшит диагностику рака. Он позволяет системам компьютерного зрения более точно определять границы клеток и число их соседей на микрофотографиях клеточных слоев. Повышение точности диагностики особенно важно в случае раковых опухолей, где каждая ошибка может иметь серьезные последствия.
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Разработанный метод основан на том, что раковые клетки обычно имеют отличия в размерах и форме от здоровых клеток, а также имеют более редкое количество соседей. Новый алгоритм использует два разных подхода к определению границ клеток, что позволяет снизить погрешность в оценке числа соседей и более точно выявлять границы между клетками.
Эксперименты с использованием этого алгоритма на фотографиях клеток эпителия шейки матки показали значительное улучшение точности определения границ между клетками. Это означает, что новый подход может значительно повысить эффективность систем машинного зрения в диагностике рака, что в конечном итоге может спасти много жизней, отметили в пресс-службе.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева