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В России
Опубликовано 16 мая 2024, 19:53
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Российские ученые улучшили износостойкость медицинских деталей

Создан новый материал
В пресс-службе Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» сообщили, что ученые научного центра создали новый материал, который делает штифты, винты и пластины износостойкими, что продлевает их срок службы.
Российские ученые улучшили износостойкость медицинских деталей

© Ferra.ru

Этот метод модификации гидроксиапатита, основного компонента костей и зубов, позволяет улучшить механические свойства композита, что расширяет область применения биоразлагаемых материалов в медицине.

Гидроксиапатит, который имеет аналогичную химическую структуру костной ткани человека, активно используется в медицинских изделиях. Но его производство требует модификации для обеспечения совместимости с другими компонентами материала, добавили в пресс-службе.

Новый подход, основанный на использовании раствора молочной кислоты в этаноле, позволяет избежать токсичных катализаторов, что делает его перспективным для производства биомедицинских материалов. Авторы этого метода отмечают его простоту и возможность очищения этанола для последующего использования.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
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