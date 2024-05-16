Российские ученые улучшили износостойкость медицинских деталей

Этот метод модификации гидроксиапатита, основного компонента костей и зубов, позволяет улучшить механические свойства композита, что расширяет область применения биоразлагаемых материалов в медицине.

Гидроксиапатит, который имеет аналогичную химическую структуру костной ткани человека, активно используется в медицинских изделиях. Но его производство требует модификации для обеспечения совместимости с другими компонентами материала, добавили в пресс-службе.

Новый подход, основанный на использовании раствора молочной кислоты в этаноле, позволяет избежать токсичных катализаторов, что делает его перспективным для производства биомедицинских материалов. Авторы этого метода отмечают его простоту и возможность очищения этанола для последующего использования.