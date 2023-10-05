Российские ученые улучшили нейросеть для диагностики скорости старения

Российские ученые работают над разработкой в сотрудничестве со специалистами итальянского университета в Болонье. Участие в исследованиях принимает ведущий геронтолог Клаудио Франческо, который является автором концепции «воспалительного старения».

Разработанная модель иммунологических часов SImAge основанная на базе глубокой нейронной сети FT-Transformer, может анализировать человеческий организм по 10 биомаркерам.