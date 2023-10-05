Российские ученые улучшили нейросеть для диагностики скорости старения

Российские ученые улучшили нейросеть для диагностики скорости старенияОна может анализировать организм по 10 биомаркерам
В пресс-службе Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского рассказали, что ученые вуза улучшили нейросеть для диагностики скорости старения. Их слова передает ТАСС.
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Российские ученые работают над разработкой в сотрудничестве со специалистами итальянского университета в Болонье. Участие в исследованиях принимает ведущий геронтолог Клаудио Франческо, который является автором концепции «воспалительного старения».
Разработанная модель иммунологических часов SImAge основанная на базе глубокой нейронной сети FT-Transformer, может анализировать человеческий организм по 10 биомаркерам.
Нейросеть оценивает состояние организма по 10 биомаркерам, которые отражают риск развития возрастзависимых заболеваний: патологий сердца, нарушений физической и когнитивной активности и других. На их основе модель делает вывод о сбоях в работе иммунной системы и вычисляет иммунологический возраст человека.