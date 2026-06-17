В России
Опубликовано 17 июня 2026, 10:33
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Российские ученые улучшили перенос графена для электроники

Новый метод снизил сопротивление материала
В пресс-службе Минобрнауки России сообщили, что ученые из Университета МИСИС, РУДН и РХТУ разработали способ переноса графена на пластины, который помогает сохранить свойства материала для гибкой электроники и вычислительных систем. Результаты исследования опубликованы в журнале Next Materials.
Российские ученые улучшили перенос графена для электроники

© Ferra.ru

Ученые использовали полибутилметакрилат вместо традиционного полиметилметакрилата. Новый полимер слабее взаимодействует с графеном и снижает риск появления трещин и загрязнений после переноса. Испытания показали, что сопротивление полученного материала оказалось почти в 18 раз ниже по сравнению с обычной технологией, отметили в ведомстве.

Графен представляет собой сверхтонкий материал толщиной в один атом, который отличается высокой электропроводностью, теплопроводностью, прочностью и гибкостью. Обычно его выращивают на металлической подложке, а затем переносят на другую поверхность, например кремниевую пластину.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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