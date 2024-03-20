Российские ученые улучшили переработку аккумуляторов

Ученые утверждают, что новая технология не требует серьезной перенастройки оборудования и может быть применена для различных типов литий-ионных аккумуляторов, включая те, которые используются в бытовых приборах и электротранспорте. Это позволит снизить нагрузку на окружающую среду и повысить эффективность переработки.

Дополнительные стадии переработки включают помол частиц для увеличения их удельной поверхности и пористости, а также гранулирование побочных продуктов, что обеспечивает их более удобную утилизацию. Ученые протестировали два метода гранулирования и выбрали наиболее производительный для работы с большими объемами отходов.

Новая технология важна не только с экологической точки зрения, но и с практической, так как позволяет увеличить выход ценных элементов из аккумуляторов и сделать их переработку более эффективной.