Российские ученые улучшили перовскитные солнечные батареи

Разработка ученых позволяет решить проблемы деградации солнечных батарей под воздействием света и тепла, обеспечивая их стабильную работу на протяжении многих часов эксплуатации. Использование органического материала на базе трифениламина значительно снижает потери мощности и делает батареи менее чувствительными к внешним воздействиям, отметили в пресс-службе.

Ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова подчеркнула важность таких технологий для развития возобновляемых источников энергии в России. Эти инновации помогут эффективнее использовать солнечные модули в любых климатических условиях, способствуя устойчивому развитию экологически чистых источников электроэнергии.