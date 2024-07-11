Российские ученые улучшили перовскитные солнечные батареи

Опубликовано 11 июля 2024, 18:52
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Российские ученые улучшили перовскитные солнечные батареиазработав защитный слой
В пресс-службе НИТУ «МИСиС» сообщили, что ученые вуза разработали защитный слой для перовскитных солнечных батарей, повышающий их эффективность и долговечность. Новый материал увеличивает коэффициент преобразования энергии до 15,64% и сохраняет максимальную мощность даже при низкой освещенности, улучшая работу фотоэлементов.
Разработка ученых позволяет решить проблемы деградации солнечных батарей под воздействием света и тепла, обеспечивая их стабильную работу на протяжении многих часов эксплуатации. Использование органического материала на базе трифениламина значительно снижает потери мощности и делает батареи менее чувствительными к внешним воздействиям, отметили в пресс-службе.
Ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова подчеркнула важность таких технологий для развития возобновляемых источников энергии в России. Эти инновации помогут эффективнее использовать солнечные модули в любых климатических условиях, способствуя устойчивому развитию экологически чистых источников электроэнергии.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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