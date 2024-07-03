Российские ученые улучшили рентгеновские аппараты

Современные катоды, используемые в таких приборах, основаны на термоэмиссии, что требует высоких температур и сопровождается значительной потерей энергии. Ученые предлагают использовать полевую эмиссию, которая не требует нагревания и обладает более высокой эффективностью.

Новый материал на основе углеродных наноматериалов и оксида бария показал значительный прогресс: эмиссионные свойства улучшились в четыре раза по сравнению с традиционными катодами на основе вольфрама. Максимальный испущенный ток составил более 500 мкА, что свидетельствует о высокой потенциальной применимости новых катодов в различных типах оборудования.