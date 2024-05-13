Российские ученые улучшили солнечные панели

Перовскитные ячейки, модифицированные добавлением европия, обладают высокой степенью стабильности под воздействием фотоизлучения. Это делает их привлекательной альтернативой для кремниевых солнечных батарей, которые сегодня используются в космических аппаратах.

Исследователи отмечают, что перовскитные панели более эффективны и дешевы по сравнению с кремниевыми. Они способны производить до шесть раз больше энергии на грамм веса.

Этот успех открывает путь для коммерциализации перовскитных солнечных панелей для космических приложений. Ученые уверены, что их исследования сделают космическую энергетику более доступной и эффективной.