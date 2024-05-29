Российские ученые улучшили солнечные системы для арктических территорий

Ученые обнаружили, что дополнительные тепловые потери в ночное время в солнечных системах обусловлены естественной конвекцией в гидравлических контурах коллекторов. Для решения этой проблемы был разработан метод и комплекс, позволяющие оптимизировать работу солнечных систем горячего водоснабжения, отметили в пресс-службе.

Новый способ заключается в управлении клапаном, который регулирует температуру коллекторов, что позволяет оптимизировать их работу и снизить энергопотребление. Ученые утверждают, что это нововведение значительно повысит эффективность солнечных систем горячего водоснабжения в холодных регионах.