Российские ученые улучшили солнечные системы для арктических территорий

Опубликовано 29 мая 2024, 09:23
1 мин.
Российские ученые улучшили солнечные системы для арктических территорийНа 18%
В пресс-службе Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) сообщили, что специалисты вуза усовершенствовали гибридную солнечную систему. Теперь она может значительно снизить потребление энергии в арктических условиях. Эффективность системы выросла на 18%, благодаря снижению теплопотерь в ночное время.
© Ferra.ru
Ученые обнаружили, что дополнительные тепловые потери в ночное время в солнечных системах обусловлены естественной конвекцией в гидравлических контурах коллекторов. Для решения этой проблемы был разработан метод и комплекс, позволяющие оптимизировать работу солнечных систем горячего водоснабжения, отметили в пресс-службе.
Новый способ заключается в управлении клапаном, который регулирует температуру коллекторов, что позволяет оптимизировать их работу и снизить энергопотребление. Ученые утверждают, что это нововведение значительно повысит эффективность солнечных систем горячего водоснабжения в холодных регионах.