Российские ученые улучшили сплав для медицинских протезов

Сплав Zr-2,5% Nb изначально применялся в атомной промышленности благодаря своим уникальным характеристикам, таким как термическая устойчивость и коррозионная стойкость. Однако, чтобы соответствовать требованиям медицинских протезов, необходимо было увеличить его прочность.

Ученые провели ряд экспериментов, включая ротационную ковку и термическую обработку, чтобы улучшить свойства сплава. Результаты исследования показали, что такой подход позволил значительно увеличить прочность сплава, делая его подходящим для использования в медицине.

Станислав Рогачев, доцент НИТУ МИСИС, подчеркнул, что благодаря совместным усилиям с промышленными партнерами сплав нашел широкое применение в медицине, особенно в изготовлении зубных имплантатов и других видов протезов.