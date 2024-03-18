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В России
Опубликовано 18 марта 2024, 23:17
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Российские ученые улучшили сплав для медицинских протезов

На основе циркония и ниобия
Специалисты из НИТУ МИСИС и Института металлургии и материаловедения предложили улучшенный сплав на основе циркония и ниобия, который может быть использован в медицинских протезах. Этот материал уже применяется для изготовления зубных имплантатов, предлагая высокую прочность и биологическую инертность.

Сплав Zr-2,5% Nb изначально применялся в атомной промышленности благодаря своим уникальным характеристикам, таким как термическая устойчивость и коррозионная стойкость. Однако, чтобы соответствовать требованиям медицинских протезов, необходимо было увеличить его прочность.

Ученые провели ряд экспериментов, включая ротационную ковку и термическую обработку, чтобы улучшить свойства сплава. Результаты исследования показали, что такой подход позволил значительно увеличить прочность сплава, делая его подходящим для использования в медицине.

Станислав Рогачев, доцент НИТУ МИСИС, подчеркнул, что благодаря совместным усилиям с промышленными партнерами сплав нашел широкое применение в медицине, особенно в изготовлении зубных имплантатов и других видов протезов.