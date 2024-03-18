Российские ученые улучшили точность навигационных систем

Согласно исследованию, опубликованному на конференции 2023 Seminar on Electrical Engineering, Automation & Control Systems, ученые создали алгоритмы для стабилизации внутренних параметров системы, что может в несколько раз повысить ее точность. Эти разработки выполнены в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Навигационная система на основе инерциальных датчиков состоит из нескольких ключевых элементов, включая волоконно-оптический гироскоп и акселерометр. Алгоритмы стабилизации, разработанные учеными, позволяют снизить нестабильность параметров системы до десятков миллионных долей, что значительно повышает точность определения положения объекта в пространстве.

Эти новые разработки обеспечат более надежное и безопасное управление транспортом под водой, в воздухе и в космосе, а также повысят точность навигации в условиях переменных внешних условий.