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В России
Опубликовано 18 марта 2024, 17:59
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Российские ученые улучшили точность навигационных систем

На основе инерциальных датчиков
Ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета разработали алгоритмы для повышения точности навигационных систем на основе инерциальных датчиков. Эти системы активно применяются в авиации, космонавтике и морском деле, обеспечивая автономное определение положения объекта в пространстве.

Согласно исследованию, опубликованному на конференции 2023 Seminar on Electrical Engineering, Automation & Control Systems, ученые создали алгоритмы для стабилизации внутренних параметров системы, что может в несколько раз повысить ее точность. Эти разработки выполнены в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Навигационная система на основе инерциальных датчиков состоит из нескольких ключевых элементов, включая волоконно-оптический гироскоп и акселерометр. Алгоритмы стабилизации, разработанные учеными, позволяют снизить нестабильность параметров системы до десятков миллионных долей, что значительно повышает точность определения положения объекта в пространстве.

Эти новые разработки обеспечат более надежное и безопасное управление транспортом под водой, в воздухе и в космосе, а также повысят точность навигации в условиях переменных внешних условий.

Источник:CNews
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#Россия
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#исследование
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#навигация