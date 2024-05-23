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В России
Опубликовано 23 мая 2024, 19:08
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Российские ученые улучшили ударопрочность стали с помощью новой технологии

Комбинирования обработки
Ученые Санкт-Петербургского государственного университета и Института проблем машиноведения РАН разработали метод повышения ударопрочности нержавеющей стали. Новая технология включает газодинамическое холодное напыление и последующую лазерную обработку.
Российские ученые улучшили ударопрочность стали с помощью новой технологии
© Ant Rozetsky

Нержавеющая сталь широко используется в промышленности и медицине благодаря своей прочности. Однако ее стойкость к ударам можно повысить. Комбинированная обработка газодинамическим методом и лазером позволяет создать покрытие с высокой адгезией и прочностью.

Такой подход помогает увеличить откольную прочность стали, что делает ее более устойчивой к механическим повреждениям. Исследования показали, что даже небольшое повышение ударопрочности может значительно улучшить эксплуатационные характеристики стали.

Эти результаты будут полезны для создания новых материалов с улучшенными свойствами и для применения их в экстремальных условиях. Новый метод обработки может найти применение в различных отраслях, требующих повышенной прочности материалов.