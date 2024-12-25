Российские ученые улучшили удержание плазмы для термоядерного синтеза

Установки для термоядерного синтеза могут быть основаны как на замкнутых, так и на открытых магнитных ловушках. Открытые системы, в отличие от закрытых, позволяют достигать более высоких показателей отношения давления плазмы и магнитного поля. Однако они также предполагают сильное истечение вещества через концевые отверстия.

В ходе экспериментов с установкой СМОЛА, которая представляет собой спиральную магнитную открытую ловушку, ученые использовали пробочные системы с высоким магнитным полем. Это позволило существенно уменьшить продольные потери частиц в пять раз и увеличить плотность удерживаемой плазмы в три раза.

Ученые проверили, как сочетание разных типов магнитных пробок влияет на удержание плазмы. Результаты показали, что каждое улучшение системы усиливает другие, не мешая их работе. Это открытие дает основание для дальнейших исследований, которые могут быть применены на более крупных установках для термоядерного синтеза.