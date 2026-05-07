Российские ученые улучшили усвоение препарата от туберкулеза

Опубликовано 07 мая 2026, 09:581 мин.
Российские ученые улучшили усвоение препарата от туберкулезаРастворимость этионамида выросла в 335 раз
Российские исследователи нашли способ повысить эффективность противотуберкулезного препарата этионамида за счет увеличения его растворимости. По данным Российского научного фонда (РНФ), показатель удалось увеличить в 335 раз по сравнению с водой. Разработка может быть использована и для других лекарств с низкой растворимостью.
Для этого ученые использовали смесь из витамина B4, щавелевой кислоты и полиэтиленгликоля. Такой состав образует глубокий эвтектический растворитель, который сохраняет жидкое состояние и улучшает взаимодействие молекул препарата.
В пресс-службе фонда отметили, что этионамид применяется при лечении туберкулеза, но плохо растворяется в воде, из-за чего пациентам назначают повышенные дозы. Это может вызывать побочные эффекты. Новый подход позволяет повысить биодоступность вещества за счет формирования водородных связей между компонентами.