Российские ученые улучшили усвоение препарата от туберкулеза

Для этого ученые использовали смесь из витамина B4, щавелевой кислоты и полиэтиленгликоля. Такой состав образует глубокий эвтектический растворитель, который сохраняет жидкое состояние и улучшает взаимодействие молекул препарата.

В пресс-службе фонда отметили, что этионамид применяется при лечении туберкулеза, но плохо растворяется в воде, из-за чего пациентам назначают повышенные дозы. Это может вызывать побочные эффекты. Новый подход позволяет повысить биодоступность вещества за счет формирования водородных связей между компонентами.