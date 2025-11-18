Российские ученые улучшили визуализацию сосудов мозга с помощью красителя

Метод сочетает два подхода: временное увеличение прозрачности костной ткани черепа и цифровое разделение сигналов от движущейся крови и неподвижных структур. Это позволяет улучшать качество визуализации примерно на 100% по сравнению с существующими оптическими методами.

Разработка может применяться для наблюдения за восстановлением после инсульта и динамикой неврологических заболеваний. В перспективе метод может использоваться во время операций на мозге для мониторинга кровотока в реальном времени.

Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда и программы «Приоритет-2030».