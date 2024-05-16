Российские ученые улучшили выживаемость деревьев с помощью грибов

В рамках эксперимента ученые выращивают 6 миллионов саженцев в питомнике агрокомплекса Трубачево под Томском. Эти саженцы будут использованы для озеленения и восстановления лесов после пожаров по всей России.

Эксперимент показал, что использование грибов-симбионтов позволяет улучшить физиологические характеристики растений, что особенно важно для выращивания хвойных пород на техногенных субстратах. Метод основан на создании эктомикоризных окончаний сеянцев, что способствует их лучшему приживанию и увеличивает выносливость, отметили в пресс-службе.