Российские ученые улучшили выживаемость деревьев с помощью грибов

Опубликовано 16 мая 2024, 19:05
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Российские ученые улучшили выживаемость деревьев с помощью грибовСаженцы стали более устойчивыми
В пресс-службе Томского государственного университета (ТГУ) сообщили, что ученые вуза разработали новый метод, который повышает выживаемость деревьев, используя живые грибы-симбионты. Они обнаружили, что саженцы с мицелием грибов более устойчивы и лучше приживаются даже в почвах с низким содержанием питательных веществ.
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В рамках эксперимента ученые выращивают 6 миллионов саженцев в питомнике агрокомплекса Трубачево под Томском. Эти саженцы будут использованы для озеленения и восстановления лесов после пожаров по всей России.
Эксперимент показал, что использование грибов-симбионтов позволяет улучшить физиологические характеристики растений, что особенно важно для выращивания хвойных пород на техногенных субстратах. Метод основан на создании эктомикоризных окончаний сеянцев, что способствует их лучшему приживанию и увеличивает выносливость, отметили в пресс-службе.