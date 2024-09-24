Российские ученые упростили переработку пластика с помощью глины

Традиционные методы утилизации, такие как сжигание, вредны и неэффективны. Ученые предлагают использовать химическое разложение пластика, которое позволяет получать полезные компоненты для топлива и сырья в химической промышленности. Новый метод пиролиза с применением природных глинистых минералов снижает энергозатраты и стоимость процесса.

Доцент ТюмГУ Владимир Харитонцев отметил, что местные запасы глины позволяют производить катализаторы по низкой цене. Новизна исследования заключается в использовании комбинированного метода пиролиза и газовой хроматографии, что делает результаты более точными и приближает их к промышленным условиям. В будущем ученые планируют изучить возможности пиролиза других видов пластика.