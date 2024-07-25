Российские ученые упростили синтез катализаторов на базе рутения

В пресс-службе НИУ ВШЭ сообщили, что в 2022 году ученые получили комплекс рутения с ароматическим производным камфоры, но он оказался неэффективен в катализе. В текущем году они изменили структуру соединения, что сделало атом рутения более доступным для реагентов. Это позволило улучшить катализатор, упрощая его использование и снижение затрат на производство.

Разработанная методика позволяет создавать катализаторы для синтеза сложных гетероциклических молекул, таких как изохинолины, используемые в производстве диуретиков, антиоксидантов и антисептиков.