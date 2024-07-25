Российские ученые упростили синтез катализаторов на базе рутения

Опубликовано 25 июля 2024, 21:45
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Российские ученые упростили синтез катализаторов на базе рутенияНовая методика может улучшить производство лекарств и химикатов
Российские химики из НИУ ВШЭ, Института элементоорганических соединений РАН и МФТИ разработали упрощенную методику синтеза катализаторов на основе рутения. Эти катализаторы эффективны для получения гетероциклических органических соединений, используемых в производстве лекарств.
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В пресс-службе НИУ ВШЭ сообщили, что в 2022 году ученые получили комплекс рутения с ароматическим производным камфоры, но он оказался неэффективен в катализе. В текущем году они изменили структуру соединения, что сделало атом рутения более доступным для реагентов. Это позволило улучшить катализатор, упрощая его использование и снижение затрат на производство.
Разработанная методика позволяет создавать катализаторы для синтеза сложных гетероциклических молекул, таких как изохинолины, используемые в производстве диуретиков, антиоксидантов и антисептиков.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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