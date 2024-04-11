Российские ученые упростили синтез материалов для суперконденсаторов

Исследователи из Саратовского государственного технического университета сообщили, что им удалось разработать масштабируемый способ синтеза двумерных материалов на базе титана и углерода, которые используются в суперконденсаторах. Новый подход позволяет производить эти материалы быстрее и с меньшими затратами.

Основой для создания суперконденсаторов являются полимерные вещества, в которых между нитями встроены электропроводящие наполнители. Ученые увеличили способность таких композитов к запасанию энергии, внедряя в них особые двумерные материалы, называемые максенами.

Для упрощения процесса синтеза максенов ученые предложили проводить реакции внутри расплавов хлоридов калия и натрия. Этот подход помогает избежать окисления материалов и позволяет снизить температуру реакции.

Полученный материал обладает вдвое большей электрохимической емкостью по сравнению с аналогами, что делает его более эффективным для использования в суперконденсаторах. Ученые надеются, что разработка этой методики синтеза приведет к созданию более доступных и эффективных систем хранения энергии для электромобилей.