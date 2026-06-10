В России
Опубликовано 10 июня 2026, 20:28
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Российские ученые усилили действие препаратов против грибковых инфекций

Лекарства стали работать в меньших дозах
Специалисты из Института цитологии РАН в Санкт-Петербурге и НИИ по изысканию новых антибиотиков имени Г. Ф. Гаузе разработали способ повышения эффективности противогрибковых препаратов, применяемых при кандидозе и аспергиллезе.
Российские ученые усилили действие препаратов против грибковых инфекций

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В основе работы лежит модификация эхинокандинов. Исследователи поместили препараты в липосомы, которые доставляют действующее вещество непосредственно к мембранам грибковых клеток. Такой подход помогает разрушать оболочки патогенов при меньших концентрациях лекарства.

Испытания показали, что эффективность препаратов выросла в 4−64 раза в зависимости от штамма грибка. Также ученые установили, что группы из 3−4 молекул эхинокандинов способны формировать в мембране устойчивые каналы, что приводит к гибели клетки. По мнению доктора биологических наук, ведущего научного сотрудника лаборатории ионных каналов клеточных мембран Института цитологии РАН Светланы Ефимовой, технология позволит снизить дозировки и уменьшить риск формирования устойчивости у грибков.

Источник:Известия
Автор:Ингела Воробьева
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