Российские ученые усилили действие препаратов против грибковых инфекций

В основе работы лежит модификация эхинокандинов. Исследователи поместили препараты в липосомы, которые доставляют действующее вещество непосредственно к мембранам грибковых клеток. Такой подход помогает разрушать оболочки патогенов при меньших концентрациях лекарства.

Испытания показали, что эффективность препаратов выросла в 4−64 раза в зависимости от штамма грибка. Также ученые установили, что группы из 3−4 молекул эхинокандинов способны формировать в мембране устойчивые каналы, что приводит к гибели клетки. По мнению доктора биологических наук, ведущего научного сотрудника лаборатории ионных каналов клеточных мембран Института цитологии РАН Светланы Ефимовой, технология позволит снизить дозировки и уменьшить риск формирования устойчивости у грибков.