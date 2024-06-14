Российские ученые усилили противогрибковые препараты

Опубликовано 14 июня 2024, 16:15
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Российские ученые усилили противогрибковые препаратыС помощью пигментов-флавонолов
В пресс-службе Российского научного фонда (РНФ) сообщили, что ученые из России обнаружили, что добавление пигментов-флавонолов может значительно повысить эффективность противогрибковых средств на основе амфотерицина. Это открытие может улучшить лечение грибковых инфекций, снизив необходимую концентрацию антибиотика и уменьшив риск побочных эффектов.
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Сотрудники Института цитологии РАН в Санкт-Петербурге провели серию опытов, которые показали, что некоторые флавонолы, такие как морин и физетин, значительно усиливают воздействие амфотерицина на мембраны грибков, сохраняя при этом безопасность для клеток человека.
Ученые выяснили, что эти органические соединения, присутствующие в клетках растений, усиливают действие амфотерицина на эргостерол — ключевой компонент клеточных мембран грибков. Это открытие открывает перспективы для разработки новых противогрибковых препаратов, которые будут более эффективными и менее токсичными для человеческого организма, отметили в пресс-службе.