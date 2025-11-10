В России
Опубликовано 10 ноября 2025, 22:14
1 мин.

Российские ученые усилили противораковый препарат

Эффективность лекарства от лейкоза выросла в восемь раз
В пресс-службе Российского научного фонда (РНФ) сообщили, что ученые обнаружили способ значительного повышения эффективности препаратов для лечения рака крови. Добавление положительно заряженных полимеров в липосомную наноупаковку фермента L-аспарагиназы усилило его действие.
L-аспарагиназа применяется при остром лимфобластном лейкозе, распространенной форме рака у детей. Фермент расщепляет аминокислоту аспарагин, что приводит к гибели опухолевых клеток, неспособных к ее синтезу, отметили в пресс-службе.

Модификация полиаминами повысила стабильность фермента и улучшила его взаимодействие с липосомами. Это позволило увеличить концентрацию препарата в наночастицах на 35−40%, замедлить высвобождение в 2−3 раза и усилить эффективность против раковых клеток в восемь раз.

Разработка потенциально улучшит результаты лечения лейкоза и других злокачественных образований.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
