Российские ученые усилили яркость флуоресцентного белка

Ученые из МФТИ совместно с коллегами из Института цитологии РАН внесли всего две точечные мутации в структуру белка. Благодаря этим изменениям iRFP713 начал связываться не с биливердином, как прежде, а с фикоцианобилином, другим ароматическим соединением. Такое изменение повышает эффективность белка в экспериментах с человеческими клетками, поскольку фикоцианобилин обеспечивает более стабильное и яркое свечение.

Флуоресцентные белки уже десятки лет применяются в биологии для наблюдения за клеточными процессами и органами. Первая подобная молекула GFP принесла Нобелевскую премию по химии в 2008 году. С тех пор ученые создали сотни вариантов пептидов, светящихся в видимой и инфракрасной части спектра.

Новое открытие позволяет более точно изучать процессы внутри клеток и повышает возможности для создания новых биологических инструментов.