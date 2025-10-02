Российские ученые ускорили диагностику предракового гастрита

Атрофический гастрит является распространённым заболеванием, которым страдают около 90 миллионов человек в мире и более 680 тысяч в России. Традиционная диагностика требует сложного микроскопического анализа тканей, а позднее выявление болезни осложняет лечение и повышает риск развития рака желудка, отметили в пресс-службе вуза.

Разработанная система основана на базе компьютерного зрения. Она автоматически анализирует цифровые срезы тканей. Алгоритм идентифицирует железы, лимфоциты и бокаловидные клетки, обнаруживает железы с кишечной метаплазией и рассчитывает процент поражения по международной системе OLGIM.

Разработка ведётся совместным предприятием «МедТех ИИ», созданным «Билайном» и Сеченовским университетом. Планы разработчиков включают дальнейшее совершенствование модели, тестирование практикующими специалистами и регистрацию программы в качестве медицинского изделия.