Российские ученые ускорили диагностику рака с помощью магнитных микрочастиц

Опубликовано 01 июля 2024, 14:06
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Российские ученые ускорили диагностику рака с помощью магнитных микрочастицПокрытых дубильной кислотой
В пресс-службе Российского научного фонда (РНФ) сообщили, что российские ученые создали магнитные микрочастицы, покрытые дубильной кислотой, для быстрого и эффективного вылавливания экзосом — пузырьков с биомаркерами, выделяемыми опухолевыми клетками. Эти микрочастицы значительно ускорят и упростят диагностику рака.
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Разработанная технология опирается на то, что опухолевые клетки постоянно выделяют экзосомы, которые содержат биомаркеры опухолей. Российские ученые предложили использовать магнитные микрочастицы, покрытые дубильной кислотой, что значительно повысило эффективность их связывания с экзосомами, отметили в пресс-службе.
Проведенные опыты показали, что модифицированные микрочастицы извлекают около 50−60% экзосом из раствора, тогда как обычные магнитные структуры — лишь 34%. Этот подход оказался сопоставимым с высококачественной, но трудоемкой методикой эксклюзионной хроматографии, но требует значительно меньше времени — 2,5 часа против 4 часов.