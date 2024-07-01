Российские ученые ускорили диагностику рака с помощью магнитных микрочастиц

Разработанная технология опирается на то, что опухолевые клетки постоянно выделяют экзосомы, которые содержат биомаркеры опухолей. Российские ученые предложили использовать магнитные микрочастицы, покрытые дубильной кислотой, что значительно повысило эффективность их связывания с экзосомами, отметили в пресс-службе.

Проведенные опыты показали, что модифицированные микрочастицы извлекают около 50−60% экзосом из раствора, тогда как обычные магнитные структуры — лишь 34%. Этот подход оказался сопоставимым с высококачественной, но трудоемкой методикой эксклюзионной хроматографии, но требует значительно меньше времени — 2,5 часа против 4 часов.