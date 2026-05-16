Российские ученые ускорили ИИ для анализа научных текстов на русском

Для обучения использовали базу iFORA-QA. Ее вручную подготовили более 150 экспертов Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. В корпус вошли аналитические материалы и отчеты по науке, технологиям и инновациям.

Разработчики отмечают, что существующие нейросети чаще обучаются на англоязычных данных и хуже понимают особенности русской научной терминологии. Новая система точнее отвечает на профессиональные запросы и лучше распознает связи между сложными понятиями, отметили в пресс-службе.

Также исследователи работают над инструментами, которые должны снизить количество ошибок и улучшить обработку неоднозначной информации.