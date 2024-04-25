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В России
Опубликовано 25 апреля 2024, 12:16
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Российские ученые ускорили нейросети на 40%

Дело в "легкости"
Ученые из российской компании Smart Engines разработали новую модель нейронных сетей, которая работает на 40% быстрее существующих. Это позволит сделать искусственный интеллект более доступным и расширить спектр его применения.
Российские ученые ускорили нейросети на 40%

© Ferra.ru

Главное преимущество разработки — в ее «легкости». 4,6-битные нейросети не требуют мощных видеокарт и могут работать на обычных процессорах, которые есть в каждом смартфоне или компьютере. Это открывает новые возможности. Например, теперь можно будет запускать сложные чат-боты, вроде ChatGPT, на мобильных устройствах.

Кроме того, 4,6-битные нейросети могут быть использованы для решения задач, которые раньше были недоступны из-за нехватки вычислительных ресурсов. Например, с их помощью можно будет разрабатывать более умные беспилотные автомобили и системы безопасности.

Разработка уже используется в некоторых продуктах Smart Engines, например, в приложениях для распознавания объектов. В будущем компания планирует расширить область применения своих нейросетей.