Российские ученые ускорили обработку сейсмоданных с помощью ИИ

В отличие от традиционных методов, новый подход использует концепцию «моста Шрёдингера» — математическую модель, разработанную ещё в 1930-х годах. Алгоритм создаёт связь между приблизительной и эталонной моделью, сокращая количество необходимых вычислений с тысяч до 50−100 операций.

Разработка найдёт применение в геологоразведке и строительной отрасли. Она позволит точнее оценивать сейсмические риски и эффективнее обнаруживать месторождения полезных ископаемых. Технология работает по принципу постепенного уточнения данных, преобразуя исходную размытую информацию в чёткую картину подземных структур.

Авторами алгоритма стали аспирант МФТИ Андрей Станкевич и заведующий кафедрой информатики Игорь Петров. Их разработка уже демонстрирует сопоставимое с традиционными методами качество результатов при значительно меньших вычислительных затратах.