Российские ученые ускорили обучение ИИ для распознавания трехмерных объектов

Руководитель группы «ИИ в промышленности» Илья Макаров отметил, что их подход параллельно схож с методикой OpenAI для работы с текстами, демонстрируя эффективность в обоих случаях без прямого взаимодействия между командами.

Новая методика заключается в использовании малой нейросети для предварительной обработки изображений, что позволяет устранить шумы и улучшить качество изображений объектов. Это особенно важно для беспилотных автомобилей и дронов, где точность определения положения объектов в пространстве играет решающую роль, отметили в пресс-службе.

Исследователи провели обучение генеративной нейросети на снимках с лидаров, после чего использовали ее результаты для обучения более крупной модели. Этот подход значительно улучшил точность распознавания объектов и способность модели адекватно предсказывать их форму и положение на шумных изображениях.