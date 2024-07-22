Российские ученые ускорили производство вольфрамовых деталей в 11 раз

По словам пресс-службы НИТУ МИСИС, нововведение улучшает качество материала и расширяет возможности производства изделий сложной формы с высокой прочностью, теплопроводностью и коррозионной стойкостью. Новый метод сочетает химическое осаждение из газовой фазы и селективное лазерное плавление, что решает проблемы пористости и пустот в материалах, которые возникали при использовании традиционных технологий.

Ученые выявили оптимальные условия (450°C и 0,13 атмосферы), при которых вольфрамовый металл достигает максимальной прочности на изгиб, отметили в пресс-службе.