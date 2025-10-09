Российские ученые ускорили проверку солнечных панелей

Перовскитные пленки считаются перспективной основой для солнечных элементов и светодиодов благодаря высокой эффективности и низкой стоимости. Однако такие материалы разрушаются под воздействием света, влаги и температуры. Новый метод позволяет быстро оценивать их устойчивость и предсказывать срок службы без проведения длительных испытаний.

Разработанный подход делает возможным сокращение времени проверки с нескольких тысяч часов до четырех-пяти, что значительно снижает затраты на тестирование. Ученые отметили, что детальный анализ тонких эффектов при воздействии окружающей среды помогает точнее оценить стабильность перовскитов и их пригодность для промышленного применения.

Испытания на различных образцах подтвердили эффективность нового метода.