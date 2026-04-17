Российские ученые ускорили работу генеративных нейросетей в несколько раз

Обычные диффузионные модели генерируют картинки за 20−50 шагов. На первых этапах формируется только общая структура, детали появляются позже. Российские ученые предложили снижать разрешение на начальных шагах, когда мелкие детали еще не видны. Также они создали способ обучать простые модели с помощью крупных систем вроде FLUX и Stable Diffusion, отметили в пресс-службе Yandex Research.

Метод использует особый математический подход. Он сравнивает то, как модель-учитель «видит» изображение на внутренних уровнях, с тем, как представляет его модель-студент. Это ускоряет обучение и упрощает процесс. Эксперименты показали, что подход работает и для изображений, и для видеороликов.