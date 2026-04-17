Российские ученые ускорили работу генеративных нейросетей в несколько раз

Опубликовано 17 апреля 2026, 15:241 мин.
Российские ученые ускорили работу генеративных нейросетей в несколько разНовый метод сокращает время создания изображений до 0,4 секунды
Исследователи Yandex Research и НИУ ВШЭ разработали подход, который ускоряет работу генеративных систем искусственного интеллекта (ИИ) в несколько раз. Время создания изображения сократилось с нескольких секунд до 0,3−0,4 секунды без потери визуального качества.
© Ferra.ru
Обычные диффузионные модели генерируют картинки за 20−50 шагов. На первых этапах формируется только общая структура, детали появляются позже. Российские ученые предложили снижать разрешение на начальных шагах, когда мелкие детали еще не видны. Также они создали способ обучать простые модели с помощью крупных систем вроде FLUX и Stable Diffusion, отметили в пресс-службе Yandex Research.
Метод использует особый математический подход. Он сравнивает то, как модель-учитель «видит» изображение на внутренних уровнях, с тем, как представляет его модель-студент. Это ускоряет обучение и упрощает процесс. Эксперименты показали, что подход работает и для изображений, и для видеороликов.