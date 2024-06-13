Российские ученые ускорили работу нейросетей для разработки лекарств

Научный руководитель центра искусственного интеллекта НИУ ВШЭ, Алексей Наумов, отметил, что новый подход позволил сгенерировать на 30% больше качественных молекул лекарств, чем существующие методы. Ученые сравнивают работу генеративных потоковых сетей с конструктором LEGO, где система предсказывает оптимальное расположение «деталей» для создания нужной структуры молекулы.

Интеграция классических методов, таких как M-DQN, в систему искусственного интеллекта для моделирования молекул, способных связываться с человеческим белком sEH, показала значительные преимущества перед специализированными подходами, отметили в пресс-службе.