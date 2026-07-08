В России
Опубликовано 08 июля 2026, 17:26
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Российские ученые ускорили создание металлорганических каркасов с УФ-светом

Новый метод сокращает время синтеза MOF
В пресс-службе Минобрнауки России сообщили, что ученые из Института физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина Российской академии наук и Кольского научного центра Российской академии наук разработали способ получения металлорганических каркасов (MOF) с использованием ультрафиолетового излучения. Эти пористые структуры состоят из ионов металлов и органических лигандов и применяются в катализе, газосорбции, сенсорах и люминофорных материалах.
Российские ученые ускорили создание металлорганических каркасов с УФ-светом

© Ferra.ru

Новый фотохимический метод позволяет сократить процесс синтеза с нескольких дней до часов или минут. При этом не требуется специальное дорогостоящее оборудование, а результатом становится однородный порошок с кристаллами размером около 1 микрометра, отметили в ведомстве.

Технологию испытали для создания трех модификаций MOF на основе лантанидов и америция с карбоксилатным лигандом. Ученые считают, что метод может расширить возможности создания новых каркасных материалов и упростить работу с соединениями металлов. Исследование поддержано Российским научным фондом.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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