Российские ученые ускорили создание металлорганических каркасов с УФ-светом

Новый фотохимический метод позволяет сократить процесс синтеза с нескольких дней до часов или минут. При этом не требуется специальное дорогостоящее оборудование, а результатом становится однородный порошок с кристаллами размером около 1 микрометра, отметили в ведомстве.

Технологию испытали для создания трех модификаций MOF на основе лантанидов и америция с карбоксилатным лигандом. Ученые считают, что метод может расширить возможности создания новых каркасных материалов и упростить работу с соединениями металлов. Исследование поддержано Российским научным фондом.