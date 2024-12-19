В России
Опубликовано 19 декабря 2024, 20:32
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Российские ученые ускорили строительство зданий с помощью 3D-печати

Монолитные дома строят на 10% быстрее благодаря новой технологии
В пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) сообщили, что специалисты вуза разработали технологию, которая позволяет ускорить строительство монолитных зданий на 10%. Суть нововведения заключается в применении 3D-печати для создания каркаса зданий.
Российские ученые ускорили строительство зданий с помощью 3D-печати

© Ferra.ru

В обычной практике для создания каркаса зданий используется опалубка — временные конструкции, в которые заливают бетон. Однако новая технология предполагает использование несъемной опалубки, которая изготавливается с помощью мобильного 3D-принтера. Этот принтер может перемещаться по строительной площадке на специальной платформе, создавая бетонные элементы непосредственно на месте, отметили в пресс-службе.

По сравнению с традиционным методом, где используются съемные многоразовые формы, новая технология не только ускоряет процесс, но и снижает расходы. Несмотря на необходимость приобретения 3D-принтера, стоимость строительства с его использованием почти не отличается от затрат на традиционные способы. Однако это позволяет значительно сократить время, необходимое для возведения каркаса здания.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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