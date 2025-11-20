Российские ученые ускорили восстановление загрязненных земель в 10 раз

Почвосмесь состоит из глины, суглинков, отходов обогащения железной руды, биокомпоста и зоогумуса личинок черной львинки. На подготовленную поверхность укладывают георешетку, заполняют смесью с семенами трав, поливают и накрывают пленкой для создания микроклимата.

Разработка не только ускоряет рекультивацию, но и снижает ее стоимость за счет применения производственных отходов. Метод также выполняет функцию биологического пылеподавления, отметили в пресс-службе.

Перспективы проекта включают создание биосферного полигона на восстановленных территориях для образовательного и промышленного туризма.