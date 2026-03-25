Российские ученые ускорили вычисления для технического зрения

Метод основан на решении уравнений из полиномов Лорана. В отличие от традиционных систем, здесь переменные могут быть не только в положительных, но и в отрицательных степенях. Такие системы лучше всего подходят для инженерных задач, включая навигацию и создание цифровых двойников городов.

Разработка также ускоряет настройку акустических систем. Для конфигураций с четырьмя динамиками и шестью микрофонами, а также с пятью динамиками и пятью микрофонами результат оказался быстрее лучших мировых аналогов в 1,5−1,8 раза. Это применимо в системах шумоподавления и умных конференц-залах.