Российские ученые ускорили засыпание детей с помощью пения птиц

Опубликовано 19 апреля 2026, 15:351 мин.
Российские ученые ускорили засыпание детей с помощью пения птицАудиозаписи природы сократили время почти вдвое
Специалисты Алтайского заповедника разработали способ улучшить сон дошкольников. Для этого используются аудиозаписи пения птиц, обитающих на охраняемой природной территории. Метод предназначен для детей от 4 до 7 лет, пишет ТАСС.
В эксперименте приняли участие 53 ребенка из трех возрастных групп. Воспитатели две недели замеряли время засыпания в тишине, а затем еще две недели включали звуковое сопровождение. Наиболее заметный результат проявился в старшей группе (4−5 лет): время засыпания сократилось с 46 до 28 минут. В подготовительной группе (6−7 лет) показатель снизился с 23 до 16 минут.
Записи воспроизводятся не менее 15 минут во время дневного сна. В отличие от синтезированных звуков природы, разработка использует аутентичное пение птиц конкретного биорегиона. Психологи отметили, что после пробуждения дети чувствовали покой и умиротворение. Ритмика природных звуков близка к альфа-ритму мозга и снижает уровень гормона стресса.