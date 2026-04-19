Российские ученые ускорили засыпание детей с помощью пения птиц

В эксперименте приняли участие 53 ребенка из трех возрастных групп. Воспитатели две недели замеряли время засыпания в тишине, а затем еще две недели включали звуковое сопровождение. Наиболее заметный результат проявился в старшей группе (4−5 лет): время засыпания сократилось с 46 до 28 минут. В подготовительной группе (6−7 лет) показатель снизился с 23 до 16 минут.

Записи воспроизводятся не менее 15 минут во время дневного сна. В отличие от синтезированных звуков природы, разработка использует аутентичное пение птиц конкретного биорегиона. Психологи отметили, что после пробуждения дети чувствовали покой и умиротворение. Ритмика природных звуков близка к альфа-ритму мозга и снижает уровень гормона стресса.