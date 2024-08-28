Российские ученые ускорят адаптацию сельхозкультур к изменению климата

Опубликовано 28 августа 2024, 20:521 мин.
Российские ученые ускорят адаптацию сельхозкультур к изменению климатаГенетики ускоряют разработку устойчивых сортов растений
Изменение климата предъявляет новые требования к сельскому хозяйству, требуя от генетиков постоянного усовершенствования сельскохозяйственных культур. Руководитель Геномного центра НИЦ «Курчатовский институт» Максим Патрушев отметил, что адаптация растений к новым климатическим условиям становится ключевой задачей.
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Недавно разработанный сорт озимой пшеницы ВНИИСБ-50 продемонстрировал хорошие результаты, обеспечив более 100 центнеров зерна с гектара, что является рекордом для Центрального Черноземья. Патрушев подчеркнул, что этот сорт был выведен за рекордно короткий срок — всего четыре года, тогда как традиционные методы селекции требуют 12−15 лет.
Кроме того, российские генетики работают над созданием отечественных ферментов, органических кислот и витаминов, что способствует независимости страны от импортной продукции. Патрушев также сообщил о создании Национальной базы генетической информации на базе Курчатовского института, которая будет аккумулировать данные о геномах живых существ для развития экономики.