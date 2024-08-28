Российские ученые ускорят адаптацию сельхозкультур к изменению климата

Недавно разработанный сорт озимой пшеницы ВНИИСБ-50 продемонстрировал хорошие результаты, обеспечив более 100 центнеров зерна с гектара, что является рекордом для Центрального Черноземья. Патрушев подчеркнул, что этот сорт был выведен за рекордно короткий срок — всего четыре года, тогда как традиционные методы селекции требуют 12−15 лет.

Кроме того, российские генетики работают над созданием отечественных ферментов, органических кислот и витаминов, что способствует независимости страны от импортной продукции. Патрушев также сообщил о создании Национальной базы генетической информации на базе Курчатовского института, которая будет аккумулировать данные о геномах живых существ для развития экономики.