Российские ученые ускорят разработку нанокапсул для лекарств

Ученые выяснили, что спиновое эхо, возникающее при взаимодействии радиоволн с молекулами полимеров, можно использовать для точного определения их формы. Достаточно проследить за тем, как сигнал ЯМР затухает во времени, чтобы отличить шарообразные молекулы от линейных, отметили в пресс-службе.

Новый метод позволит ученым быстрее подбирать оптимальный состав и структуру полимеров для создания нанокапсул, используемых в точечной терапии заболеваний. Такие наноконтейнеры будут более эффективными для доставки лекарств к целевым органам.