Российские ученые ускорят разработку нанокапсул для лекарств

Опубликовано 16 октября 2024, 14:211 мин.
Российские ученые ускорят разработку нанокапсул для лекарствНовый метод определения формы полимеров облегчит создание наноконтейнеров
В пресс-службе Московского физико-технического института (МФТИ) сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами из Курчатовского института разработали метод, позволяющий с помощью ядерно-магнитного резонанса (ЯМР) определять форму полимеров при их растворении в органических растворителях. Этот подход ускорит разработку биоразлагаемых наноконтейнеров для доставки лекарств.
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Ученые выяснили, что спиновое эхо, возникающее при взаимодействии радиоволн с молекулами полимеров, можно использовать для точного определения их формы. Достаточно проследить за тем, как сигнал ЯМР затухает во времени, чтобы отличить шарообразные молекулы от линейных, отметили в пресс-службе.
Новый метод позволит ученым быстрее подбирать оптимальный состав и структуру полимеров для создания нанокапсул, используемых в точечной терапии заболеваний. Такие наноконтейнеры будут более эффективными для доставки лекарств к целевым органам.