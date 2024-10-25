Российские ученые усовершенствовали фотодетекторы для «умной» одежды

Опубликовано 25 октября 2024, 15:501 мин.
Российские ученые усовершенствовали фотодетекторы для «умной» одеждыИ носимых устройств
В пресс-службе Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) сообщили, что ученые вуза улучшили фотодетекторы для «умной» одежды и браслетов, способных следить за показателями здоровья пользователя. Новые детекторы обладают высокой чувствительностью, способны различать поляризацию света и отличаются гибкостью.
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Фотодетекторы, основанные на двумерных полупроводниковых пленках из дисульфида молибдена, увеличили чувствительность сенсоров в 40 раз — с 1,8 мА/Вт до 70 мА/Вт. Это позволяет использовать их в системах мониторинга здоровья, встраиваемых в одежду или браслеты, а в будущем также в системах экомониторинга, отметили в пресс-службе.
Ученые сохранили высокую скорость работы детекторов благодаря специальному алгоритму, который сокращает время отклика устройства в несколько десятков раз. Использование асимметричных плазмонных решеток усиливает поглощение света и позволяет различать поляризацию, при этом сохраняя гибкость и малую толщину сенсоров.