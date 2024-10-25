Российские ученые усовершенствовали фотодетекторы для «умной» одежды

Фотодетекторы, основанные на двумерных полупроводниковых пленках из дисульфида молибдена, увеличили чувствительность сенсоров в 40 раз — с 1,8 мА/Вт до 70 мА/Вт. Это позволяет использовать их в системах мониторинга здоровья, встраиваемых в одежду или браслеты, а в будущем также в системах экомониторинга, отметили в пресс-службе.

Ученые сохранили высокую скорость работы детекторов благодаря специальному алгоритму, который сокращает время отклика устройства в несколько десятков раз. Использование асимметричных плазмонных решеток усиливает поглощение света и позволяет различать поляризацию, при этом сохраняя гибкость и малую толщину сенсоров.