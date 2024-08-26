В России
Опубликовано 26 августа 2024, 22:54
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Российские ученые усовершенствовали кремниевые наночастицы для лечения рака

Улучшен метод фотогипертермии для борьбы с опухолями
В пресс-службе Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова сообщили, что ученые вуза разработали усовершенствованные кремниевые наночастицы, которые при декорировании золотыми частицами повышают эффективность уничтожения злокачественных опухолей.
Российские ученые усовершенствовали кремниевые наночастицы для лечения рака

© Ferra.ru

Специалисты кафедры общей физики и молекулярной электроники физического факультета МГУ совместно с коллегами из Института автоматики и процессов управления ДВО РАН улучшили метод создания кремниевых наночастиц, декорированных золотыми включениями. Эти наночастицы используются в методе фотогипертермии, где они поглощают свет, нагревают и уничтожают раковые клетки, не затрагивая здоровые ткани.

В результате экспериментов были получены нанокомпозиты с кремниевым ядром и золотыми кластерами, которые обеспечивают трехкратное увеличение эффективности нагрева по сравнению с обычными частицами. Исследования опубликованы в журнале ACS Applied Nano Materials.