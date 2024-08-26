Российские ученые усовершенствовали кремниевые наночастицы для лечения рака

Опубликовано 26 августа 2024, 22:541 мин.
Российские ученые усовершенствовали кремниевые наночастицы для лечения ракаУлучшен метод фотогипертермии для борьбы с опухолями
В пресс-службе Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова сообщили, что ученые вуза разработали усовершенствованные кремниевые наночастицы, которые при декорировании золотыми частицами повышают эффективность уничтожения злокачественных опухолей.
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Специалисты кафедры общей физики и молекулярной электроники физического факультета МГУ совместно с коллегами из Института автоматики и процессов управления ДВО РАН улучшили метод создания кремниевых наночастиц, декорированных золотыми включениями. Эти наночастицы используются в методе фотогипертермии, где они поглощают свет, нагревают и уничтожают раковые клетки, не затрагивая здоровые ткани.
В результате экспериментов были получены нанокомпозиты с кремниевым ядром и золотыми кластерами, которые обеспечивают трехкратное увеличение эффективности нагрева по сравнению с обычными частицами. Исследования опубликованы в журнале ACS Applied Nano Materials.